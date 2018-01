Horeca springt nu wél op kar Tournée Minerale BELANGENVERENIGING WAS 2 JAAR GELEDEN NOG FALIEKANT TEGEN BART HUYSENTRUYT

27 januari 2018

03u19 0 Brugge De Brugse horeca doet dit jaar wél mee aan Tournée Minerale, de alcoholvrije maand februari. Twee jaar geleden was er nog onvrede bij Horeca Brugge, omdat de sector weer negatief in het

vizier kwam. "Maar mensen hechten meer en meer belang aan een alcoholvrij alternatief en dus willen we dat steunen", zegt Karel Hessels.

Twee jaar geleden was er nog grote onenigheid tussen de stad, preventiedienst en Horeca Brugge, toen Brugge als één van de eerste steden op de kar sprong om van februari een alcoholvrije maand te maken. De horeca vond dat niet kunnen: weer een manier om de horeca te kortwieken, vonden ze. Maar twee jaar later zijn de geesten gerijpt. Sinds 'Tournée minerale' vorig jaar met 120.000 deelnemers in Vlaanderen een groot succes werd, is ook Horeca Brugge overtuigd van de positieve elementen van de alcoholvrije maand. "We steunen het project nu wel, omdat het jaarlijks georganiseerd wordt en blijkbaar veel succes heeft", zegt voorzitter Karel Hessels. "Van de horeca in Brugge krijgen we voorlopig niet zo heel veel respons, al zijn er gelukkig wel zaken die mee op de kar springen om een alcoholvrij alternatief op de kaart te zetten in februari."





Die zaken zijn onder meer 't Molenhuis, De Kelk, Pergola Kaffee, Snuffel Café en Charlie Rockets. Zij pakken uit met alcoholvrije varianten van bier, wijn, gin of cocktails.





Jupiler Zero

"Wij serveren sowieso al een alcoholvrije cocktail, die steeds meer aan populariteit wint", zegt Lisa Demeyere van café De Kelk. "Voor Tournée Minerale zetten we een alcoholvrije gin op de kaart en bieden we ook Jupiler Zero aan. Dat biertje kent steeds meer succes: elke week verkopen we één tot twee bakken."





Bij Charlie Rockets staat het alcoholvrije bier in februari in promotie staat er een Italiaans aperitief zonder alcohol in de vitrine. "Er is vraag naar die alternatieven", zegt Hessels. "En daar proberen we op in te spelen."





Met steun van stad

Ook hotelschool Ter Groene Poorte springt mee op de kar. In de bistro Ter Groene Poorte en het restaurant Casserole komen 'Tournée Mineralers' aan hun trekken. "We starten met een frisse cocktail op basis van appel, gember, kaneel, rozemarijn en limoen. Vervolgens vervangen alcoholvrije bubbels van Pristin Sellier de witte wijn en bij de hoofdschotel serveren we een warme exotische thee", zegt Daan Vanslembrouck.





De stad promoot Tournée Minerale mee.





Op www.brugge.be/tourneeminerale vind je leuke activiteiten of namen van horecazaken die iets speciaals op de kaart zetten. Horecabazen kunnen zich op die website ook aan melden.