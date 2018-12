Hoog bezoek voor Spermalie: vice-minister van Onderwijs komt kijken Bart Huysentruyt

04 december 2018

Sun Yao, de Chinese vice-minister van Onderwijs heeft maandag een bezoek gebracht aan de Hotel- en Toerismeschool Spermalie. De zevenkoppige Chinese delegatie was geïnteresseerd in zowel het secundair onderwijs als het volwassenenonderwijs. Na een uiteenzetting over de specifieke werking van de school werden de praktijklokalen bezocht. Sun Yao bezocht onder meer de Travel Store voor studenten Toerisme, maar ook de moestuin voor de studenten van de gastronomische opleiding. De nieuwe, ultramoderne keukens, die pas in september in gebruik werden genomen, waren ook een van de blikvangers tijdens de rondleiding. Het bezoek kon niet beter eindigen dan met een diner, bereid door de leerlingen.