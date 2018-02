Hongaars gezin gewond bij ongeval op E40 03 februari 2018

Op de E40 in Brugge is donderdagavond een Hongaars gezin gewond geraakt bij een zwaar ongeval. De vijf inzittenden reden met hun BMW in de richting van Oostende, toen de wagen ter hoogte van het op- en afrittencomplex E40/E403 aan het slippen ging. Wellicht ligt aquaplaning aan de oorzaak, want op het moment van het ongeval was het bijzonder hard aan het regenen. De BMW knalde tegen de vangrail en kwam uiteindelijk dwars over de snelweg tot stilstand. Het gezin kon op eigen kracht het voertuig verlaten. Een vrouw en twee kinderen liepen verwondingen op en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse met de signalisatiewagen om het verkeer in goede banen te leiden. Door het late uur bleef de file beperkt. De BMW was na het ongeval rijp voor de schroothoop. (SDVO)