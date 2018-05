Honderden pleisters in nieuwe sandalen FIGURANTEN BLOEDPROCESSIE NEMEN VOORZORGEN TEGEN BLAREN MATHIAS MARIËN

11 mei 2018

02u47 0 Brugge De Heilig Bloedprocessie heeft ruim 35.000 bezoekers naar de Brugse binnenstad gelokt. De meeste aandacht ging opvallend genoeg naar 1.000 paar nieuwe sandalen. De figuranten kleefden massaal pleisters op hun voeten tegen blaren.

De organisatie en het stadsbestuur blikten gisteravond tevreden terug op 'de hoogdag voor alle Bruggelingen'. Ruim 35.000 bezoekers woonden de Bloedprocessie bij. "Een groot succes. Het wordt met recht en reden de mooiste dag van het jaar in Brugge genoemd", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "De processie biedt bovendien een enorme economische meerwaarde voor de plaatselijke middenstand. Mijn dank gaat uit naar alle vrijwilligers en medewerkers."





Wrijving

De 1.700 figuranten maakten er dan ook opnieuw een fantastisch kijkstuk van. Toch verliep de voorbereiding iets anders dan de voorbije jaren. Tot enkele ogenblikken voor de start waren honderden figuranten druk in de weer... met hun voeten in te tapen. Het gevolg van de nieuwe sandalen die deze editie voor het eerst gebruikt worden. De voorbije weken was daar al heel wat commotie rond. Het ging zo ver dat een plaatselijke schoenmaker alle nieuwe sandalen - 1.000 paar - handmatig moest aanpassen. "Het probleem met de sandalen was dat het achterstuk te hoog werd uitgewerkt. Er ontstaan daardoor allerlei wrijvingen. We sneden een stuk af en naaiden het leer opnieuw af", legt schoenmaker Robin Saunders uit. Toch was niet iedereen er gerust op. Voor aanvang van de bloedprocessie werden massaal veel pleisters en 'Compeed' tegen blaren geplakt. Anne Tastenhoye (68) deed dat met veel liefde bij haar kleindochter Marie. "Het schoeisel zit niet comfortabel. Het was de best mogelijke oplossing. Beter voorkomen dan genezen", lacht Anne.





60 deelnames

Bij aankomst bleek de hinder uiteindelijk veel minder groot dan gevreesd. "We hebben wel wat pijn aan onze voeten, maar het valt zeker mee", zeggen Lou (11) en Pauline (11) in koor. Op enkele blaren en pijnlijke voeten na bleef de averij dus beperkt. De ingreep van de schoenmaker bleek zo een succes. Wie géén last had van pijnlijke voeten, is Boudewijn Van Vlaenderen (72). De Bruggeling, die met zijn eigen sandalen rondliep, was al aan zijn zestigste deelname toe. "Als mijn gezondheid het toelaat, wil ik dit nog jaren blijven doen. Mijn principe is: als Bruggeling moet je meelopen", lacht Boudewijn. De hele namiddag verliep zonder incidenten. Het talrijk opgekomen publiek kon zo ongestoord genieten van de mooie kostuums en vlaggen in het straatbeeld.