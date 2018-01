Honderden meldingen van stormschade 19 januari 2018

De storm die gisterochtend en -middag over onze regio trok, heeft heel wat schade veroorzaakt. De Brugse brandweercentrale ontving meer dan tweehonderd oproepen, voor de hele regio gaat het om honderden meldingen van stormschade. De rukwinden waren dan ook hevig: aan zee tot 100 kilometer per uur, met een piek van 112 per uur in de haven van Zeebrugge. Kliffen op het strand ontstonden er deze keer niet, omdat er geen springtij was. In de loop van de namiddag zwakte de wind af en daalde het aantal oproepen.