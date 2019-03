Honderd scholieren van Academie houden eigen klimaatactie Bart Huysentruyt

01 maart 2019

19u45 0 Brugge Een 100-tal scholieren protesteerden onder de naam ‘KSO for Climate’ aan het standbeeld Jan van Eyck. Achteraf deden ze een mars op het schoolterrein.

Met de betoging wilden de scholieren enthousiasme creëren voor de internationale scholierenstaking ‘Global Strike for Future’ op 15 maart. Jongeren uit 40 landen zullen deelnemen en ook in Brugge zal een ‘Global Strike For Future’-betoging zal plaatsvinden. “Al acht weken lang gaan duizenden jongeren in staking. Wij pikken niet dat politici niet luisteren”, zegt leerling Thibault Van Hove. De jongeren van de Academie hielden een ‘slow walk’, wandelen op tempo van de politiek.