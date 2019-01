Honderd kinderen krijgen geschenk van ‘Spaanse’ Drie Koningen Bart Huysentruyt

13 januari 2019

13u08 0 Brugge Op initiatief van Juan Rodriguez, voorzitter van de Spaanse Kamer van Koophandel, en in samenwerking met Boudewijn Seapark, kwamen de drie koningen zaterdag langs in het Brugse attractiepark.

Drie Koningen of Reyes Magos is in Spanje en in de Spaanstalige landen wat bij ons het Sinterklaasfeest is. De kinderen krijgen dan geschenken die door de drie koningen worden gebracht. In Boudewijn Seapark, dat in handen is van Spaanse eigenaars, kwamen honderd kinderen langs. “Het zijn deels Spaanstalige kinderen die in ons land wonen, maar ook Brugse jongeren", vertelt schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V). “Het zijn gezinnen die het met minder moeten stellen. Ze kregen onder meer een middagmaal, een optreden en toegang tot het park.”