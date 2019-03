Hondeneigenares voor rechter nadat twee dieren dood vonden in bloedhete wagen Christophe Maertens

25 maart 2019

17u34 0 Brugge Een vrouw uit Rochefort staat voor de Ieperse rechter nadat twee van haar honden het leven lieten in haar snikhete wagen. “Die dieren waren mijn gezin en ik dacht alles te hebben gedaan om dit te voorkomen”, aldus de dame.

De Brugse politie kreeg op zaterdag 30 juni vorig jaar een oproep voor opgesloten honden in een wagen op de parking van AZ Sint-Jan in Brugge. Het was heel de namiddag bloedheet en de dieren bleven blijkbaar 5,5 uur opgesloten in het voertuig. Bij aankomst van de hulpdiensten was een Berner Sennenhond al overleden. Een tweede Berner Sennenhond liet enkele uren later het leven bij de dierenarts. Het derde exemplaar, een Lhasa apso - een klein hondenras uit Tibet - doorstond de loden hitte veel beter en overleefde het voorval.

Het was vlug duidelijk wie de eigenaar was van de honden en van de wagen: een dame die naar de nierdialyse was in het ziekenhuis. De vrouw woont in Rochefort, maar was op vakantie in onze regio. Ze had een vakantiehuis gehuurd, waar haar honden niet alleen mochten blijven. Ze nam ze dan maar mee naar het ziekenhuis. G.K. zegt dat ze de wagen in de schaduw plaatste en de vensters een beetje liet openstaan. De honden werden in de loop van de namiddag opgemerkt en in het ziekenhuis werd tot tweemaal toe een oproep gedaan voor de eigenaar van de honden, maar zonder resultaat. De vrouw verscheen voor de rechter in Ieper, waar ze een geldboete riskeert. Ze vraagt mildheid. “Die honden waren mijn gezin”, zegt de eigenares van de dieren. “Ik dacht dat ik alles had gedaan om dit te vermijden.” Vonnis op 13 mei.