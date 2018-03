Hondeneigenaar vindt (vergiftigd?) vlees en stapt naar politie 14 maart 2018

02u34 0 Brugge Is er in Zeebrugge iemand vergiftigd vlees aan het verspreiden? Die vraag houdt de inwoners momenteel volop bezig. "Ik ben blijkbaar niet de eerste die rauw vlees vond tijdens een wandeling", zegt Tony Casier.

Volgens enkele inwoners werden de voorbije weken al verschillende stukken vlees gevonden op diverse plaatsen in Zeebrugge.





Een aangifte bij de politie deden ze niet. Tony Casier was de eerste die een staaltje bezorgde in het politiebureau voor verder onderzoek. Hij vond aan het einde van de Visserstraat verscheidene stukken rauw vlees.





Hondenpoep

"Eerder op de dag had mijn vrouw op dezelfde plaats al vlees gevonden. Kort nadat ze het in de vuilnisbak gooide, lag er een nieuw hoopje. Normaal is dat niet", zegt Tony Casier. "Ik dacht eerst dat er misschien nagels of ander metaal in verwerkt zaten. Dat was niet het geval. De politie vertelde me dat ze zou proberen te achterhalen of er vergif in verwerkt zat."





Tony heeft zelf een beagle en maakt zich zorgen over een mogelijke vergiftiging van zijn hond of die van een andere inwoner. "Op het pleintje waar ik het rauw vlees vond, laten baasjes wel eens een hondendrol gewoon liggen. Aangenaam is dat niet, maar om daarvoor eventueel gif te leggen? Neen, dat zou ik zeker niet snappen."





Wie met de hond wandelt en verdachte zaken tegenkomt, neemt best contact op met de politie. (MMB)