Hond onder de modder? Bezoek dogwash VALERIE EN BRIGITTE BOUWEN GARAGE OM TOT WASSTRAAT BART HUYSENTRUYT

18 augustus 2018

02u44 0 Brugge Vlak bij domein Ryckevelde en de Assebroekse Meersen is de huisdierenservice De Snorhaard geopend. Je vindt er onder andere een dogwash, een wasstraat voor honden. "Perfect voor als je thuis je bad niet vuil wil maken", glimlachen zaakvoersters Brigitte en Valerie.

De Snorhaard in de Engelendalelaan in Assebroek beschikt over een kattenhotel voor vijftien poezen, een hondenuitlaatdienst en een oppas-aan-huis. Kleuters kunnen er ook een ritje maken op pony Tommy. Maar de meest opmerkelijke dienst is de hondenwasserette. Die bevindt zich in de vroegere garage van Brigitte Pauwels en Valerie Swanckaert. Het koppel haalde het idee uit Nederland, maar vooral in de Verenigde Staten, Australië en Frankrijk is het systeem ingeburgerd.





De hondenwasserette valt intussen in de smaak. Hondenbaasjes die in de buurt in de natuur wandelen, kwamen er al hun viervoeter proper maken. "Een hond hebben, is geweldig. Maar heel veel mensen zien op tegen de broodnodige wasbeurt. Vaak moeten ze hun viervoeter vastnemen, mee de trap op sleuren en dan in de badkamer in bad stoppen. In het slechtste geval is je hele huis vuil en mag je na de hond ook nog je woning poetsen. We hebben zelf honden en zochten naar een oplossing. Via de app Pinterest kwam ik het systeem van de dogwash op het spoor", vertelt Valerie. Omdat het systeem nogal prijzig was, besloot het koppel om de dogwash ook voor andere hondenliefhebbers open te stellen. De formule is simpel: je zet je hond in de wasstraat, betaalt 7,5 euro en kiest een programma. Wil je langer dan 12,5 minuten wassen, dan betaal je gewoon bij.





Shampoo en conditioner

"We zijn meestal in de buurt om mensen te helpen", zegt Valerie Swanckaert. "Je kiest je eigen shampoo en conditioner en kan op twee standen drogen. Is je hond geen fan van het lawaai van de föhn, dan zijn er handdoeken. We vragen wel om de wasstraat nadien proper achter te laten. We halen ook honden op, wassen ze en brengen ze terug." Valerie baat de zaak uit. Ze was voordien verpleegkundige bij de dienst Radiotherapie in het AZ Sint-Jan. "Ik heb altijd gezegd dat ik na mijn pensioen iets met dieren wilde doen. Maar in de dienst heb ik veel mensen zien passeren, die nooit hun pensioen zouden halen. Dat heeft me doen beslissen om de stap sneller te zetten." Vriendin Brigitte Pauwels werkt nog voltijds bij de lokale politie in Brugge. Voordien was ze in de horeca actief. Ze baatte onder meer 't Botaniekske in Brugge en Kruiskalsijde in Zuienkerke uit.