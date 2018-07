Hommeles over cruisetoeristen EX-PARTIJGENOTEN SOETE EN VAN DEN DRIESCHE LIJNRECHT TEGENOVER ELKAAR BART HUYSENTRUYT

20 juli 2018

02u31 0 Brugge Uitspraken van raadslid Ann Soete (Open Vld Plus) over de toename van bezoekende cruisetoeristen in Brugge, schieten bij haar voormalige partijgenoot Pol Van Den Driessche (N-VA) in het verkeerde keelgat. "Dit massatoerisme kan voor problemen zorgen", zegt Soete. "Een dwaze redenering", vindt Van Den Driessche.

Dat N-VA-lijsttrekker Pol Van Den Driessche en voormalig N-VA-kopstuk Ann Soete (nu Open Vld Plus) niet de beste vrienden zijn, is al langer geweten. Zoals bekend kwamen beide politici in aanmerking als lijsttrekker voor N-VA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Uiteindelijk koos de partij voor Van Den Driessche, dik tegen de zin van Soete, die vond dat ze meer erkenning verdiende. Dat leidde uiteindelijk tot een breuk. Soete zetelt al een tijdje als onafhankelijke in de Brugse gemeenteraad en staat op 14 oktober op plaats 3 bij Open Vld Plus.





"Het cruisetoerisme in Brugge is de voorbije tien jaar enorm toegenomen", stelt ze vast. "Het aantal cruisetoeristen dat in Zeebrugge aanmeert, is met liefst 583 procent gestegen. Heel veel van die toeristen brengen een kortstondig bezoek aan Brugge. Dat is prachtig nieuws, maar het stadsbestuur moet ook waakzaam zijn want dit heeft ook gevolgen."





Soete doelt op de massa aan toeristen die voor een paar uur de stad komen bezoeken, maar volgens haar weinig geld spenderen. "Ze kopen souvenirs en chocolade. Het zijn geen verblijfstoeristen. Slechts tien schepen hebben in de voorbije tien jaar langer dan 24 uur in Zeebrugge doorgebracht. Massatoerisme kan problemen en overlast met zich meebrengen en de leefbaarheid van onze stad in het gedrang brengen. Dit stadsbestuur heeft daar geen antwoord op."





Taks

Haar partijgenote Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) vindt dat het nieuwe stadsbestuur een taks moet invoeren voor cruisetoeristen. "Met dat geld kan je de stad fraaier maken", zegt ze. "Op die manier dragen deze toeristen een steentje bij."





De discussie laaide gisteren ook op sociale media op. Daar liet ook N-VA-lijsttrekker Pol Van Den Driessche een scherpe reactie horen. "Het is een elitaire en dwaze visie als je beweert dat er teveel dagjestoeristen in Brugge zijn", stelt hij. "Cruisetoeristen hebben wel een meerwaarde in Brugge. Veel handelaars en horeca-uitbaters verdienen er hun brood mee. We moeten er evenwel naar streven om cruises aan te trekken die in Zeebrugge starten of aankomen. Dan kunnen die toeristen hier nog een nachtje op hotel blijven."





Die visie deelt ook burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Hier zijn we volop mee bezig. Dit jaar nog starten er cruises in Zeebrugge, wat een meerwaarde is voor Brugge."