Hommeles bij Open Vld: wit konijn duwt Mercedes Van Volcem van plaats 2 Lijstvorming voor Vlaamse en federale verkiezingen verloopt niet vlekkeloos Bart Huysentruyt

01 maart 2019

18u44 0

“Ik hoop dat mijn partij de voorgestelde lijsten afkeurt." Dat zegt uittredend Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs schepen Mercedes Van Volcem. Ze is emotioneel, omdat haar partij Open Vld niet haar, maar de onervaren Kathleen Verhelst (50) plaats 2 geeft op de federale lijst. “Lijstduwer? Daar pas ik voor", zegt Van Volcem.

Kathleen Verhelst uit Loppem is, naast mama van drie kinderen, zaakvoerder van het bekende bouwbedrijf Verhelst uit Oudenburg. Ze bieden werk aan meer dan 800 werknemers. De West-Vlaamse kopstukken Vincent Van Quickenborne en Bart Tommelein hebben haar gecontacteerd om de lijst te vervoegen. “De naam Verhelst klinkt als een klok”, zegt Van Quickenborne. “Bovendien is Kathleen een doener. Ze staat voor alles waar Open Vld voor staat: de economie laten draaien in een vorm van familiaal ondernemerschap.”

Ze moest niet lang nadenken toen ze het politieke aanbod kreeg. Logisch ook, want de tweede plaats op de Kamerlijst is een verkiesbare. Kathleen kan dus, bij een goede uitslag, het federaal parlement in. “Ik heb er de maturiteit voor", zegt ze. “Vijftig is een magische leeftijd. Ik wil mijn kennis over ondernemerschap delen in de politiek. In het parlement zal ik gewoon mezelf blijven en wil ik de belangen van ondernemers verdedigen. Ik erger mij blauw aan trage beslissingen. Het is mijn ambitie om het allemaal wat vooruit te doen gaan.”

De keuze voor ‘wit konijn' Verhelst is er meteen ook één tegen huidig Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem. Voor haar was al geen plaats op de Vlaamse lijst van Bart Tommelein. Plaats 2 is daar voor Emmily Talpe, de nieuwe burgemeester van Ieper. “Het resultaat is dat ik geen verkiesbare plaats meer krijg en de lijst mag duwen. Dat laat ik aan mij voorbijgaan”, zegt ze emotioneel. “Ik ben heel ontgoocheld dat mijn partij zo met mensen omgaat. In West-Vlaanderen is niet gekozen voor vrouwelijke lijsttrekkers. De sterkste kandidate met inzet en ervaring wordt opzij geschoven.” Van Volcem is resoluut: “Het was voor mij een eer om tien jaar volksvertegenwoordiger te zijn. Ik hoop dat de partijleden de lijst afkeuren. Ik zal me voluit inzetten voor mijn stad, waar ook mijn hart ligt.”

Kathleen Verhelst betreurt de commotie. “Ik wil niemands plaats afnemen en ik hoop dat Mercedes Van Volcem alsnog de lijst wil duwen.” Bart Tommelein, de Vlaamse lijsttrekker, hoopt Van Volcem nog te overtuigen: “We willen als partij vooruitgang boeken. Als dat lukt, dan is de lijstduwer wél mogelijk verkozen. Bij andere partijen duwen ook grote namen. Het is een ereplaats. Denk aan Jean-Marie Dedecker bij N-VA, Felix De Clerck bij CD&V en Johan Vandelanotte bij sp.a. Ik zit nog met Mercedes aan tafel om haar dat uit te leggen.”

Vrijdagavond zitten de leden van Open Vld samen om de lijsten definitief vast te leggen.