Hof van Commerce sluit Bomboclat af 25 mei 2018

Op zondag 26 augustus sluit 't Hof van Commerce het Bomboclat-festival in Zeebrugge af. De band rond Flip Kowlier, Buyse en 4T4 viert de twintigste verjaardag en komt naar het strand met onder meer Brihang en D'Expediteurs. 't Hof staat in voor de programmatie, de festivalorganisatoren zorgen voor de omkadering. Het tropische Bomboclat Festival vindt op 24 en 25 augustus voor het tweede jaar op rij plaats op het strand van Zeebrugge. Het festival richt zich voornamelijk op dancehall en afromuziek. Tickets zijn te koop via www.bomboclat.be. (BHT)