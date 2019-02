Hoewel ze aan de dood ontsnapten, krijgen Vietnamezen 6 maanden cel omdat ze zich in container verschansten Siebe De Voogt

22 februari 2019

14u14 0 Brugge Drie Vietnamese havenindringers hebben 6 maanden cel gekregen voor het binnendringen van de haven. Ze ontsnapten eind vorig jaar aan de dood, toen ze zich met 10 landgenoten verschansten in een afgesloten container.

Op 14 december trof de scheepvaartpolitie de drie Vietnamezen aan bij een toevallige controle in de haven van Zeebrugge. Samen met tien landgenoten zaten de drie verstopt in een afgesloten container met bestemming Groot-Brittannië. “Het is een wonder dat ze het overleefd hebben”, pleitte één van hun advocaten. “Ze dreigden volledig onderkoeld te geraken.” Omdat de transmigranten al voor de derde keer betrapt werden in de haven, besliste het parket het drietal voor de rechtbank te brengen. Daar kregen ze vrijdagmorgen 6 maanden cel en 800 euro boete. Elf andere havenindringers kregen dezelfde straf.

Acht illegalen verschenen vrijdagmorgen voor het eerst voor de rechtbank. Een jonge Algerijn hangt liefst 16 maanden cel boven het hoofd. Hij werd in december betrapt in de Zeebrugse haven en werd door het parket via de snelrechtprocedure gedagvaard. “Op 8 januari liep beklaagde echter weer tegen de lamp”, stelde de procureur. “Door de eerdere dagvaarding wist hij nochtans dat hij er niet mocht zijn. Deze man blijft blijkbaar volharden in z’n boosheid.” Volgens zijn advocaat Jorn Verminck wist de Algerijn allesbehalve dat hij gedagvaard was. “Dat papier krijgen gearresteerde transmigranten zomaar onder de neus geschoven, terwijl ze er niets van begrijpen. Die jongen wist dus niet dat hij z’n laatste kans al had gekregen.” Uitspraak op 8 maart.