Hobby-Time viert 50ste verjaardag: “Er is zelfs iemand die prikkeldraad verzamelt” Bart Huysentruyt

09 januari 2019

17u39 0 Brugge Hobbyvereniging Hobby-Time viert dit jaar de vijftigste verjaardag. In de gloriejaren 90 telde Hobby-Time meer dan 2.600 leden. Hobby-Time is vooral bekend voor de uitstekend georganiseerde beurzen in de regio. “Het is een microbe, maar verzamelaars hebben het moeilijk", zegt voorzitter Guido Vanhee.

Hobby-Time werd op 1 juni 1969 boven de doopvont gehouden. De vereniging, die niet te verwarren is met de gelijknamige modelbouwclub, startte met 18 leden. In 1994 waren dat er op het hoogtepunt 2.640. Nu is Hobby-Time een club van zo’n 300 mensen. Ze publiceerden een eigen magazine met eigen drukpersen. Het Boudewijnpark in Brugge en het Bouwcentrum van Antwerpen waren de voornaamste uitvalbasissen. De verzamelaars van postkaarten, postzegels, chromo’s en sigarenbanden vochten een ware strijd uit om hun collecties te verrijken.

“De kentering kwam met internet”, vertelt voorzitter Guido Vanhee, die begin vorig jaar de fakkel overnam. Hij blaast de vereniging wat nieuw leven in. “Het voortbestaan van Hobby-Time heeft aan een zijden draadje gehangen, maar we willen de traditie toch in ere houden. Er waren wel wat tegenslagen: de twee voornaamste beurzen werden opgedoekt en het aantal verzamelaars zit in dalende lijn. Dat is ergens logisch: verzamelaars van postzegels, sigarenbanden of lucifermerken sterven uit. Hun collecties veranderden vroeger vlotjes van eigenaar. Dat is nu niet meer het geval. De verzamelaar is een uitstervend ras, maar niet gedoemd om te verdwijnen.”

Je kan het zo gek niet bedenken

Met de nieuwe uitvalbasis op de Veemarkt in de Koningin Astridlaan waait er een nieuwe wind door de vereniging. De gratis parking , uitstekende cafetaria en een goed verlichte zaal maken het voor iedereen aantrekkelijk. “Een groot aantal jongeren ziet de collecties van vader of grootvader eindigen in een container”, zegt Guido Vanhee. “Bij sommige verzamelaars is de hoeveelheid zo groot dat je de collectie bijna niet in stand kan houden. Ik denk aan mensen die boeken verzamelen. Toch zie je tussen postkaarten, die het meest populair blijven, en champagnedeksels soms jonge mensen op zoek gaan naar het ontbrekende stuk. Verzamelen blijft een zinvolle vrijetijdsbesteding. Je haalt in je huis wat je zelf graag ziet. Ik ken een Nederlander die diverse soorten prikkeldraad bijeenscharrelt en dat netjes ordent. Met krammen hecht hij een stuk vast aan een brede plank en geeft er een nummer aan met het herkomstland. Je kan het zo gek niet bedenken.”

In het jubileumjaar organiseert Hobby-Time zeven beurzen, te beginnen op zaterdag 26 januari tussen 8.45 en 15 uur en daarna ook op 30 maart, 29 juni, 31 augustus, 28 september, 30 november en 21 december. Iedereen is welkom in de Veemarkt. Kandidaat-standhouders reppen zich beter, want nagenoeg alle plaatsen zijn al volzet.