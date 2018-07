Hinder door wegenwerken 13 juli 2018

Vanaf maandag 16 juli tot vrijdag 20 juli zijn er werken gepland in de Herenweg ter hoogte van het kruispunt met de Dorpsstraat in Knokke-Heist. Op 19 juli wordt daar het rioolpompstation vernieuwd. Tussen 16 en 20 juli staat er een dieselpomp op straat om er de riolering en het pompstation te legen. Op 18 juli installeert Eandis de elektriciteitsaansluiting. Tijdens de duur van de werken zal het niet mogelijk zijn om met een motorvoertuig de Herenweg vanaf de Dorpsstraat in te rijden. Vanaf de Westkapellestraat zal er in de Herenweg enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn tot aan de werkzone. Molenstede zal dus tijdelijk enkel bereikbaar zijn vanuit de richting Westkapellestraat. (MMB)