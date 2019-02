Hinder door defecte vrachtwagen op Brugse ring MMB

11u06 0 Brugge Een defecte vrachtwagen heeft woensdagochtend hinder veroorzaakt op de Brugse ring.

De truck kwam tot stilstand aan de verkeerslichten ter hoogte van de Kruispoortbrug en viel daar in panne. Ondanks verwoede pogingen slaagde de Nederlandse chauffeur er niet in de vrachtwagen terug te starten. De politie kwam ter plaatse en beveiligde de situatie in afwachting van de takelwerken. Daardoor moest het verkeer tijdelijk over één rijstrook. De hinder bleef alles bij elkaar zeer beperkt.