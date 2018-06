Hier zwemmen? Levensgevaarlijk JONGEREN PLONZEN IN DAMSE VAART EN REIEN

27 juni 2018

02u38 0 Brugge De politie zal de komende dagen patrouilleren langs de Damse Vaart en de Brugse reien. Ondanks het zwemverbod doken gisteren jongeren het water in. "Levensgevaarlijk", klinkt het bij De Vlaamse Waterweg.







Het kwik steeg gisteren een flink stuk boven de 20 graden. Dat warme weer bracht heel wat tieners op het idee om af te zakken naar de Damse Vaart. Niet om te genieten van het zonnetje in de graskant, wél om het koude water in te duiken. "Ideaal om het einde van de examens te vieren", zeggen de jongeren zelf. Toch beseffen ze niet hoe gevaarlijk hun onderneming was. Dat stelt althans De Vlaamse Waterweg. "Sowieso is het absoluut verboden om te zwemmen in waterwegen die nog bevaren worden", zegt woordvoerster Claudia Van Vooren.





Vastzitten

"In de Damse Vaart is dat effectief het geval en kan dat sterke stromingen veroorzaken. Maar er zijn ook andere gevaren. Denk maar aan de vele waterplanten op de bodem waar je kan vast komen te zitten. Bovendien is de bovenste laag van het water vaak warm, maar is het dieper heel wat kouder. Dus neen, het is zeker niet aan te raden of veilig om op die plaats te zwemmen." Dat de woorden van Van Vooren niet overdreven zijn, bewijst het initiatief van de jongeren om vlak naast de rivierboot Lamme Goedzak in het water te dobberen. De Brugse politie laat weten dat ze de komende dagen zal patrouilleren. Al zal dat niet enkel rond de Damse Vaart gebeuren. Buurtbewoners hebben namelijk nogmaals hun bezorgdheid geuit over zwemmers die het verbod aan de Coupure in de Brugse binnenstad weigeren te respecteren. Eerder had de stad al gevraagd voorlopig niet in het water te gaan. "We roepen iedereen op om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Zo houden we het allemaal veilig én hoeven wij niemand op de vingers te tikken", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.





Wél vanaf zaterdag

Goed nieuws: vanaf zaterdag 30 juni tot en met 2 september kan je wél zwemmen in een afgebakende zone, met toezicht van redders en de nodige faciliteiten, op zaterdag en zondag van 12 tot 18 uur. Op andere dagen mag het helemaal niet.