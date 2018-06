Hier kijk je WK op groot scherm met voeten in het water 13 juni 2018

Voetbalmatchen op een groot scherm, bier, gratis frieten én de voetjes in het zwembad: bij café Roots worden voetballiefhebbers verwend tijdens het WK. Maandagavond kwamen tientallen supporters de geïmproviseerde tribune inwijden voor de oefeninterland tegen Costa Rica. "De bedoeling is dat het groot scherm ook voor andere sportevenementen blijft staan", zegt zaakvoerder Mike Staes.





Het concept van café Roots langs de Lodewijk Van Malestraat in Sint-Kruis is ondertussen bekend. Het volledige interieur lijkt zo weggeplukt uit de jaren 80. Het WK voetbal zal er niet ongemerkt voorbijgaan. Wie geen zin heeft om thuis in z'n eentje een match van onze Rode Duivels te kijken, kan terecht bij Mike Staes. Hij installeerde boven zijn zwembad een reuzenscherm waarop alle wedstrijden van het WK te volgen zullen zijn. Het grote zwembad op het terras wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot zittribune. Wie verkoeling zoekt, kan wel nog met zijn voeten in het water. Tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels zullen er gratis frietjes geserveerd worden. In de toekomst zal het scherm ook gebruikt worden voor andere events, zoals de Tour de France. (MMB)