Het zwaantje van Brugge is nieuw peuterboek over

de stad Bart Huysentruyt

13 februari 2019

12u26 0 Brugge Uitgever en kinderboekenauteur Terry Van Driel lanceert het eerste peuter- en kleuterboek over zijn geliefde stad Brugge.

In ‘Het zwaantje van Brugge’ kunnen kleuters en peuters in 20 pagina’s op ontdekking gaan waar het zwaantje verstopt zit. “Op elke pagina kan je het symbool van Brugge ontdekken, tussen de chocola, op de Vismarkt of de Burg. Samen met Julie Rodríguez, die de vertalingen deed en Aisha Meel die zorgde voor illustraties hoop ik met dit boek mijn liefde voor de stad te kunnen delen met de allerkleinsten.”

Het zwaantje van Brugge is een stevig kartonboek. Elke pagina is voorzien van een begeleidend stukje tekst op rijm in de vier talen; Nederlands, Engels, Frans en Spaans. Dit leuke souvenirboek is overal verkrijgbaar vanaf 1 maart en nu al te reserveren in de lokale boekhandels van Brugge en op www.het zwaantjevanbrugge.be.