Het voelt als lente in het Begijnhof Bart Huysentruyt

14 januari 2019

15u11 0 Brugge De natuur is een beetje in de war tijdens deze zachte winter, want in het Begijnhof is de eerste paasbloem al te zien.

Dat is uitzonderlijk vroeg. Meestal komen ze pas binnen een maand of zelfs later uit. Deze vroege vogel doet alvast snakken naar de lente. Dan staat het binnenplein van het Begijnhof normaal vol met paasbloemen: een ideale locatie voor communiefoto’s of idyllische plaatjes.