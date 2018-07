Het 'klimop-monster' is verslagen... met een snoeischaar 10 juli 2018

Wat een snoeibeurt kan doen... De Calvariebergstraat in Brugge is plots een huis rijker. Het 'klimop-monster' dat al lange tijd een woning inpalmde, is niet meer.





"De enige beweging die er nog is in het huis, zijn de planten aan de voorgevel", glimlachten buurtbewoners enkele weken geleden. Volgens hen stierven de eigenaars al enkele jaren voordien. De kinderen verkochten het huis niet en wonen volgens de buurtbewoners zelf in Duitsland. Het ouderlijk huis stond er daardoor aan de buitenkant al jaren onverzorgd bij.





Tot nu. Wie verantwoordelijk is voor de snoeibeurt, is niet meteen duidelijk. Al is het resultaat alvast geslaagd.





(MMB)