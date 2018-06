Het bronzen raadsel is compleet NOG GEEN DUIDELIJKHEID IN ZAAK NAAR VERDWENEN BEELDEN MATHIAS MARIËN

04 juni 2018

02u42 0 Brugge Was het een kunstroof, een geldkwestie of toch pure sabotage van de werken? Het Brugs stadsbestuur is al drie dagen op zoek naar een verklaring voor de verdwenen beeldgroepen van 't Zand. Een pasklaar antwoord is er (voorlopig) niet. Het parket laat alle pistes open.

Politie en parket hielden het hele weekend de lippen stijf op elkaar over de opmerkelijke diefstal van de bronzen kunstwerken. "In het belang van het lopende onderzoek", klonk steevast de commentaar. Het maakt meteen duidelijk hoe zwaar het gerecht én het Brugs stadsbestuur aan de zaak tillen. Het verloop van de kunstroof kan dan ook perfect uit een goed geschreven filmscenario komen. Kunstwerken van vijf ton zwaar die, vlak voor hun gecontesteerde verhuis naar het Koning Albert I-park, met het grote materiaal van een beveiligd terrein achter een crematorium worden weggenomen: het lijkt bijna surreëel. En toch is dat wat er gebeurde.





Te veel toeval? De Brugse burgervader sluit zich aan bij het parket en wil voorlopig niet dieper ingaan op de inhoud van het onderzoek. "Het strafonderzoek loopt. Net als iedereen hoop ik dat er snel resultaat komt. Of ik mij geen vragen stel bij de diefstal? Tuurlijk wel. Welke dat zijn? Die laat ik over aan de speurders", aldus Landuyt. Mogelijk doelt de burgemeester op de verschillende 'toevalligheden' in het dossier. Zo waren maar een beperkt aantal mensen op de hoogte van de exacte locatie van de beeldgroepen. Al lijkt dat niet het grootste obstakel, aangezien er vorig jaar nog een foto uitlekte van de beelden op het grasveld. Wél opvallend is dat de dieven toesloegen nét op het moment dat de beelden zouden verhuisd worden. Slechts weinigen konden dat weten. Niet straf genoeg? Wat dan te denken van de enige toegangspoort naar het terrein die plots niet meer op slot kon? Toeval? Of toch een eerder voorbereid manoeuvre van de daders die dus wisten dat ze ongestoord konden binnenrijden? "Dat laat ik over aan het onderzoek. Maar nogmaals: er valt héél wat te onderzoeken", reageert de burgemeester. De piste dat er van binnenuit informatie werd gelekt, blijft dus open.





Rechtszaak

Ondertussen klinkt de vraag waarom de beelden buiten en op die plaats werden bewaard, steeds luider. "Een voldoende grote loods hadden we indertijd niet (nu wel door de aankoop van de voormalige kaarsfabriek door het stadsbestuur, red.). Dat werd toen trouwens niet overwogen door de ervaren bevoegde diensten. Zij besloten dat het veld een goed alternatief was. Het waren en zijn zeer zware beelden bestemd voor de publieke ruimte. En eerlijk? Als ik zie hoeveel moeite de dieven hebben gedaan ... Dergelijke criminelen kennen geen grenzen of sloten", zegt Landuyt. Livia Canestraro, de weduwe van beeldhouwer Stefaan Depuydt, was dit weekend niet bereikbaar voor commentaar. Zij ondernam al verschillende juridische stappen tegen de verhuis van het kunstwerk, maar ving telkens bot bij de rechter.





Daarop diende ze zelfs een persoonlijke strafklacht in tegen Renaat Landuyt voor 'morele diefstal' van haar kunstwerk. Die zaak is nog steeds hangende.