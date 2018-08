Heropbouw paviljoen Toyo Ito van start 23 augustus 2018

02u31 0 Brugge Vijf jaar na de zorgvuldige demontage bouwen aannemers het paviljoen van de Japanner Toyo Ito opnieuw op bij stukgoedbehandelaar ICO in Zeebrugge.

Geen kunstwerk dat zo vaak over de tongen ging in Brugge, de laatste jaren. Het werk was destijds een van de pronkstukken van Brugge Culturele Hoofdstad 2002, maar werd na een woelig verlengd verblijf pas in 2013 afgebroken. De stukken werden als een bouwpakket in een stadsdepot opgeborgen tot een nieuwe kans zich aanbood. De autobehandelaar ICO biedt nu de uitkomst. Zij kwamen met het plan bij het stadsbestuur aankloppen.





Pronkstuk

"Uiteraard is dit kunstwerk ook een mooie link naar Brugge", zegt gedelegeerd bestuurder Marc Adriansens. "Bovendien past het paviljoen ook van vorm erg goed bij het nieuwe gebouw. Onze architect was meteen overtuigd." Het paviljoen vormt het pronkstuk van het nieuwe gategebouw van ICO, dat binnenkort geopend wordt. Voor het gebruik van het werk is het bedrijf de stad geen bedrag verschuldigd. Het bedrijf ICO, dat eigendom is van Japanse aandeelhouders, benadrukt hiermee de banden tussen Japan, de haven en de stad Brugge. Ook de kunstenaar gaf z'n akkoord. (BHT)