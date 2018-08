Heroïnedealers mogelijk ook verantwoordelijk voor drugsdode 21 augustus 2018

02u28 0 Brugge In de Brugse rechtbank is gistermorgen een van de grootste drugsprocessen van de jongste jaren ingeleid tegen twee Rotterdammers en hun koeriers.

De Nederlanders zullen zich moeten verantwoorden voor de invoer van 211 kilo heroïne, maar ook voor de dood van een man uit het Antwerpse, zo blijkt intussen.





Hij stierf mogelijk door een overdosis drugs die zij hadden geleverd.





Het was de recherche van de lokale politie Kouter die het onderzoek naar de Rotterdammers opende, toen een van hun gsm-nummers in verscheidene dossiers opdook. De twee werden in november vorig jaar gearresteerd: een belangrijke slag voor het West-Vlaamse drugsmilieu. De Rotterdamse dealers maakten immers miljoenen winst met hun handel. De 211 kilo heroïne lijkt dan ook slechts het topje van de ijsberg te zijn. In werkelijkheid waren de Nederlanders immers vijf jaar lang de belangrijkste bevoorraders van drugsdealers in onder meer Brugge en Oostende. Vier van hun koeriers moeten zich ook voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Onder hen het Brugse koppel P.D. en C.G., dat de voorbije jaren de veroordelingen voor drugsfeiten opstapelde. De twee werden naar eigen zeggen onder druk gezet door de Rotterdammers, die daarbij geen geweld schuwden. Zo zouden ze ermee gedreigd hebben het kind van P.D. te vermoorden, als hij weigerde verder drugstransporten uit te voeren. Op maandagnamiddag 1 oktober vinden de pleidooien plaats. Die zullen wellicht enkele uren in beslag nemen. (SDVO)