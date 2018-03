Heraanleg Geldmuntstraat niet nodig? MOGELIJKE OPLOSSING: AFSCHUREN VAN ROBUUSTE KASSEIEN BART HUYSENTRUYT

24 maart 2018

02u41 0 Brugge De Geldmuntstraat, waar de verkeerde kasseien werden geplaatst, wordt wellicht niet heraangelegd. De stad stelde de aannemer in gebreke. "Een optie is om de stenen gewoon te laten afschuren", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Is het eerste deel van de Geldmuntstraat niet goed aangelegd, of het vervolg van de straat té goed? Daarover discussiëren de stad Brugge en aannemer Aswebo al sinds de heraanleg, drie jaar geleden. Het was de stad die de aannemer in maart 2015 in gebreke had gesteld, omdat het niet tevreden was over de afwerking. De voegen van een deel van de straat zouden te breed zijn en het wegdek is daardoor niet effen genoeg. De aannemer ziet het net omgekeerd en stelt dat het andere deel van de straat beter is uitgevoerd dan vereist. Wie de test doet, voelt het aan zijn voeten: in het eerste deel zijn de kasseien wat robuuster, verderop en ook in de Noordzandstraat zijn de stenen veel vlakker en is het wandelcomfort wat beter. Al is het verschil erg klein en hebben bezoekers aan Brugge wellicht zelf nog niet veel verschil gemerkt.





Opluchting

Een expert werd aangesteld om te oordelen over de eventuele fouten bij de heraanleg. De ergste nachtmerrie van de handelaars in de straat was een totale heraanleg met nieuwe stenen. Bij de vorige werken waren ze al een jaar nauwelijks bereikbaar voor hun klanten. "Het zou een hele opluchting zijn als we nieuwe werken kunnen vermijden", zegt Dominique Meire van de gelijknamige kledingzaak. "Er stelt zich ook niet zo'n groot probleem. Kasseien horen nu eenmaal bij Brugge en uiteindelijk wordt er niet geklaagd. Ik denk dat de stad nieuwe wegenwerken wel kan missen. Het wordt voor iedereen tijd dat de werken op 't Zand voorbij zijn. Uiteindelijk viel voor ons de schade door de werken mee."





Compromis

Een expert maakte een ontwerp expertise en stelt een minnelijke discussie voor om het geschil op te lossen. Er loopt ook nog een discussie tussen Aswebo en Eandis over werken aan nutsvoorzieningen die de werken doorkruisten. "Een van de voorgestelde oplossingen van de oneffenheden is het feitelijk afvlakken of afschuren", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Dit lijkt een aanvaardbaar compromis omdat we de straat dan verdere grote werken besparen." Of de oplossing nog dit jaar uitgevoerd wordt, kan niemand bevestigen. De stad wil de discussie ook niet op de spits drijven, want het werkt met dezelfde aannemer op 't Zand. En daar is vertraging al helemaal uit den boze.