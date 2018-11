Henri (91): "Imker tot ik erbij neerval" 'KONINKLIJKE VRIJE BIE' LOKT STEEDS MEER LEDEN BART HUYSENTRUYT

22 november 2018

02u25 0 Brugge Imkervereniging Koninklijke Vrije Bie heeft onlangs haar 75ste verjaardag gevierd en wordt steeds populairder. Het oudste lid, Henri Vanbossel, is 91 jaar en is nog altijd even gepassioneerd met bijen bezig als veertig jaar geleden. "Ze zeggen dat ik superlekkere honing maak."

De imkervereniging is met 198 leden een van de grootste uit de streek. Meer zelfs: al een aantal jaren komen er nieuwe leden bij. Dat heeft volgens secretaris André Vandenbroucke vooral te maken met de onheilspellende berichten over de bedreigde bijen. "Mensen hebben sowieso al meer interesse in de natuur dan pakweg twintig jaar geleden", zegt hij. "En nu het duidelijk is dat de bijen met uitsterven zijn bedreigd, is er toch meer bewustwording. We verwelkomden al een pak leden tussen 25 en 45 jaar. Dat is belangrijk, want het klopt dat imkers vaak oude knarren zijn. We hebben dus nood aan vers, jong bloed."





Tijdrovend

De oudste van het gezelschap is André Vanbossel, 91 jaar en nog erg kwiek en jong van geest. "Ik ben al meer dan veertig jaar imker", zegt hij. "Thuis heb ik twintig bijenkasten. Op het hoogtepunt in de lente telt één zo'n kast gauw 50.000 bijen. Dat is veel werk, maar ik geniet daarvan. Uiteraard krijg ik wel eens een bijensteek, minstens één per dag. Maar dat deert me niet. Die beestjes geven ook rust. Je moet erg geconcentreerd zijn om je werk te doen." Dat er meer jongeren zich geroepen voelen om imker te worden, doet Henri zichtbaar deugd, maar heel veel vertrouwen heeft hij nog niet. "Er haken er ook veel opnieuw af", stelt hij vast. "Het is een tijdrovende bezigheid. Van mei tot en met augustus moet je niet op reis gaan. Dan moet je met de bijen bezig zijn. Het is ook niet goedkoop, of je moet doen zoals ik: heel veel kasten en ramen zelf maken." Een bijenkast huren bijvoorbeeld, kost al snel 300 euro per jaar. "Je maakt er absoluut geen winst mee", zegt Henri, die elk jaar zo'n 500 kilogram honing maakt. "Ze zeggen dat ik superlekkere honing maak", knipoogt hij. "Maar omdat mijn ogen er steeds slechter aan toe zijn, mag ik niet meer met de auto rijden. Daardoor kan ik de honing niet meer tot bij de klanten brengen. Ze moeten er dus zelf om komen. Of ik heb hulp nodig om me naar die adressen te brengen. Ik vind het zelf heel vervelend."





Topjaar

Nochtans is het een boerenjaar geweest voor de imker. Een warme zomer staat garant voor een goed honingjaar. "Elk jaar is anders, maar dit was een topper", zegt Henri. "Ik denk dat ik de genen gewoon heb meegekregen om deze hobby te blijven uitoefenen tot ik erbij neerval."