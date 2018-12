Help mee om kansarmen mooi oudejaarsfeest te geven





Bart Huysentruyt

05 december 2018

15u02 0

Het traditionele oudejaarsavondfeest voor de kansarmen en alleenstaanden in Brugge in het college van het Sint-Leo-Hemelsdaele keert dit jaar terug. Alleenstaanden en kansarmen zijn er welkom vanaf 18.30 uur. De organisatie is in handen van de Liergemeenschap, het CAW en het Bisdom Brugge. Op het menu: een welkomstaperitief, koud buffet met frietjes, dessert met koffie en aftellen tot middernacht. Wie wil deelnemen, stuurt een mail naar oudejaar.delier@gmail.com of kan zich persoonlijk inschrijven in Open Balie in de Baliestraat 5. Deelnemen kost 7 euro voor volwassenen, 3 euro voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. “We zoeken ook nog extra vrijwilligers als tafelgenoot of voor de versterking van de ploeg die instaat voor buffet, bar of afwas”, geeft Sabine Vanquathem van De Lier nog mee.