Helft daken tóch geschikt voor zonnepanelen HOWEST-STUDENTEN WERKEN AAN KAART VOOR INWONERS BART HUYSENTRUYT

04 juli 2018

02u37 0 Brugge De helft van de daken in de binnenstad is dan tóch geschikt voor zonnepanelen, Unesco-werelderfgoed of niet. Dat blijkt uit een onderzoek van hogeschoolstudenten van Howest. Zij leggen de laatste hand aan een kaart die dat moet bewijzen.

Als je je dak vanaf het Belfort kan zien, dan mag je er geen zonnepanelen op leggen. Dat is een van de vele legenden in Brugge. "Maar ze kloppen niet", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). "Veel Bruggelingen die in onze binnenstad wonen hebben daar een foutief idee over. Op het energieplatform van de stad Brugge staat al een kaart die aantoont of een dak geschikt is voor zonnepanelen of niet, en hoeveel energie die zonnepanelen kunnen opwekken. Maar die kaart houdt geen rekening met de Unesco-regels. En het zijn die regels die veel Bruggelingen afschrikken."





Klimaatdoelstellingen

De stad contacteerde daarom studenten van hogeschool Howest om elk dak in de binnenstad, maar ook in het Sint-Gilliskwartier en in Lissewege, in kaart te brengen. "Wij kwamen erachter dat de helft van de daken wel degelijk geschikt is voor zonnepanelen", zegt studente Jade Vanoverschelde. "Twee jobstudenten zullen deze zomer dat werk ook verder helpen afronden." Er is dus wel degelijk potentieel en dat wil de stad aan de Bruggelingen kenbaar maken. "Want we moeten onze klimaatdoelstellingen halen", voegt schepen van Klimaat Mieke Hoste (sp.a) toe. "Zonne-energie is een belangrijke pijler. Binnen de zeven tot tien jaar is zo'n installatie terugverdiend."





Een van de belangrijkste voorwaarden om in Brugge zonnepanelen te mogen leggen, is dat ze niet zichtbaar zijn vanaf de straatkant. De daken in Brugge zijn immers beschermd en belangrijk voor de erkenning van de stad als Unesco-werelderfgoed.





"Maar in de stad zijn ook veel platte daken en daken die je niet ziet vanaf de straat", zegt Demon. "Veel mensen kunnen wél investeren, hoewel ze momenteel denken van niet."





Kaart eind van de zomer af

Tegen het einde van de zomer moet de 'zonnepotentiekaart' klaar zijn. Daarna zullen bewoners die kaart op de website van de stad kunnen raadplegen. "We hopen dat er dan meer mensen overtuigd raken", zegt Demon. "Brugge is bijzonder, maar we moeten mee met de moderne mogelijkheden inzake hernieuwbare energie."