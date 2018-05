Hele week in het teken van orgaandonatie 04 mei 2018

Brugge organiseert in de week van 14 mei een campagneweek rond orgaandonatie. De stad wil de inwoners bewust doen nadenken over het thema. "Iedereen kan op een dag met orgaandonatie geconfronteerd worden", zegt schepen van Bevolking Martine Matthys (CD&V). "Het is belangrijk dat onze omgeving weet hoe we over dit onderwerp denken. Op die manier kunnen ze onze beslissing respecteren." Twee lokale boegbeelden zijn Geert Decock en Boudewijn Van Vlaenderen. Zij kregen zelf in het verleden een donororgaan. In het AZ Sint-Lucas zal een infostand staan, waar bezoekers zich uitzonderlijk ook kunnen laten registreren als donor. Ook bij politie en OCMW Brugge zullen dergelijke infostanden komen te staan, waarbij de personeelsleden van die organisaties ook diezelfde kans krijgen aangeboden om zich officieel op te geven als donor. 16 mei vormt het hoogtepunt van de campagneweek. Die dag zal dokter Peter Van Saet van AZ Sint-Lucas personeelsleden van beide lokale ziekenhuizen, het OCMW, de politie en de stad informeren over de voornaamste aspecten van orgaandonatie. (BHT)