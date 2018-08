Héle markt verhuist naar 't Zand OOK PLEIN AAN CONCERTGEBOUW WORDT VANAF 1 SEPTEMBER INGEPALMD BART HUYSENTRUYT

23 augustus 2018

02u30 0 Brugge De zaterdagmarkt, traditiegetrouw op 't Zand en het Beursplein, verhuist op 1 september voorgoed volledig naar 't Zand. Dat is een primeur. Voor de levende dieren, bloemen en planten en groenten en fruit kan je nu ook op het plein terecht. "Niks dan voordelen", vinden de marktkramers.

Op zaterdag 1 september keert de wekelijkse markt weer terug naar zijn vertrouwde plek. Tijdens de werken op 't Zand verhuisden alle kramen tijdelijk naar het Beursplein, maar daar wordt vanaf volgend jaar een nieuwe Beurs- en Congreshal gebouwd, dus moesten de kramen er sowieso weer weg. Op 't Zand zijn dan weer de werken afgerond: op 1 september is er een groot volksfeest. "We maken van de verhuis gebruik om de marktkramen wat anders in te delen", zegt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V).





Iedereen content

"Het is historisch dat we voortaan alle kramen kwijt kunnen op 't Zand. Voorheen moesten we ook wat kramen op het Beursplein en in de Hauwersstraat plaatsen. Doordat 't Zand groter geworden is met het plein voor het Concertgebouw, kan iedereen samen staan. Tegelijk hebben we ook een oplossing voor de geplande werken op het Beursplein." De levende dieren, groenten en fruit en bloemen en planten krijgen een plaats op het grootste plein van Brugge. De dieren verhuizen naar de kant van het Concertgebouw, groenten en fruit aan de kant Vrijdagmarkt en de bloemen en planten tegenover de handelszaken van de Vrijdagmarkt. "Daar zijn we heel tevreden mee. Dat wordt één lange bloemenstraat", kijkt marktkramer Johan Missiaen van het gelijknamige bloemenkraam al vooruit. "Het is gewoon gezelliger als iedereen samen kan staan. Het is ook duidelijker voor al wie de markt komt bezoeken. Een groot pluspunt."





De niet-voeding krijgt een plaats op 't Zand tot aan het Concertgebouw. De kramen staan aan beide kanten van de doorgangsweg naar de Zuidzandstraat. Voeding en kip blijven op dezelfde plaats: kant Hoefijzerlaan en Noordzandstraat.





"Het was niet makkelijk om dit plan op te maken", zegt Decleer. "We hebben daarvoor een marktleider bij de stad, die in samenspraak met de marktkramers een ideale oplossing heeft gevonden. De zaterdagmarkt wordt er aantrekkelijker door. Het is meteen ook het eerste event op het nieuwe plein. Ook de horecazaken zullen de vruchten plukken van de terugkeer van de zaterdagmarkt naar zijn vertrouwde plek."





Het weekend van 1 en 2 september wordt een heus feestweekend in Brugge. Na de markt is er een volksfeest voor de officiële opening van het nieuwe plein. Een dag later is er dan de tiende editie van de Kaasmarkt.