Heeft u Jonathan Naeyaert (30) gezien? Politie zoekt hem KVDS

14 augustus 2018

20u49 0 Brugge De federale politie is op zoek naar Jonathan Naeyaert (30). De man verliet gisteren rond 17 uur het AZ Sint-Jan in de Ruddershove in Brugge en is sindsdien spoorloos.

Naeyaert is ongeveer 1,80 meter groot en slank gebouwd. Hij is kalend en heeft een tatoeage aan de binnenkant van zijn rechteronderarm. Daar staat ‘Hailey’ te lezen.

Nummerplaat

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe short, een blauwe trui met wit opschrift vooraan en grijze sportschoenen. De man verplaatst zich in een Peugeot Partner met een bruine of mokka-achtige kleur en de nummerplaat 1-FBV-438.





Wie informatie heeft over Jonathan Naeyaert, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het gratis telefoonnummer 0800/30.300 of via e-mail op opsporingen@police.belgium.eu