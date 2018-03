Havenpersoneel bekogeld met stenen TRANSITMIGRANTEN GEFRUSTREERD OMDAT ZE NIET OVER HEKKEN RAKEN MATHIAS MARIËN

28 maart 2018

02u46 0 Brugge In het havengebied is het gisterenochtend opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen veiligheidsmensen en transitmigranten. Ook havenarbeiders werden geviseerd. Eén dader werd geïdentificeerd. "We vragen om steeds aangifte te doen bij dergelijke incidenten", zegt procureur Frank Demeester.

De spanningen in en rond de haven bereiken stilaan een hoogtepunt. De voorbije weken werden de transitmigranten steeds agressiever in hun poging het havengebied binnen te raken. Geweld wordt daarbij niet ontzien. De laatste dagen kreeg de politie al diverse meldingen over illegalen die met stenen en planken het havenpersoneel bekogelen. "Vooral de securitymensen worden daarbij geviseerd", bevestigt procureur Frank Demeester van het Brugs parket. "Zij vormen het grootste obstakel om de haven binnen te dringen. Op die manier proberen de transitmigranten die mensen af te schrikken." Ook medewerkers van NMBS die in het rangeerstation even verderop werken, werden al meermaals geviseerd.





Geen schrik

Gisterenochtend was het weer prijs. Even voor 7 uur kookten de potjes van een handvol transitmigranten over toen ze na verwoede pogingen niet over, tussen of onder de hekken geraakten. Hun poging om met de ferry de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken, draaide zo op niks uit. De gevolgen lieten zich raden. De illegalen werden agressief en begonnen het havenpersoneel vanop afstand te bekogelen. Een havenarbeider zag alles vanop de eerste rij gebeuren en diende klacht in bij de politie. "Ze begonnen plots met stenen te gooien", doet de man zijn verhaal. "Het is ondertussen al lang niet meer de eerste keer dat zoiets gebeurt. Ze houden ook vaak treinen of vrachtwagens tegen. Ik vraag me echt af waar dit zal eindigen. Schrik? Neen, dat heb ik niet. Al wil ik het niet meemaken dat er plots zo'n zware steen op mijn hoofd valt." De politie kwam gisterenochtend meteen ter plaatse en slaagde erin een van de daders te identificeren.





Bij het Brugs parket bevestigen ze dat er een onderzoek loopt. "Die man is ondertussen verhoord. Het gaat om een transitmigrant. Morgen (vandaag, red.) zal beslist worden of hij voor de onderzoeksrechter moet verschijnen", zegt procureur Frank Demeester. "We doen er alles aan om te vermijden dat de situatie helemaal uit de hand loopt. We vragen daarom ook om dergelijke incidenten steeds te blijven melden." Zwaargewonden vielen er door de rondvliegende brokstukken vooralsnog niet. Eén persoon werd al geraakt, maar die kwam ervan af met lichte verwondingen.