Havenindringer kreeg vorige week nog 9 maanden cel en riskeert nu opnieuw 1 jaar Siebe De Voogt

12 april 2019

13u59 0 Brugge Een 20-jarige transmigrant uit Eritrea hangt opnieuw 1 jaar cel boven het hoofd voor het binnendringen van de haven in Zeebrugge. Vorige week kreeg Araja W. nog maar 9 maanden gevangenisstraf voor dezelfde feiten.

De Eritreeër werd volgens het openbaar ministerie in totaal al zeven keer opgepakt in het havengebied. “Op 8 februari werd beklaagde veroordeeld en op 14 februari werd hij al opnieuw aangetroffen”, sprak de procureur. “Deze man blijft dus gewoon voortdoen en dat begint op m’n zenuwen te werken.” Araja W. werd na zijn betrapping aangehouden en verscheen vorige week dus geboeid voor de rechter. Toen kreeg hij al 9 maanden cel. Nu hangt hem zelfs 1 jaar boven het hoofd. Een landgenoot van W. die op 14 februari bij hem was, riskeert 8 maanden cel. De rechter doet op26 april uitspraak in de zaak. Nog vrijdagmorgen kregen vijf andere transmigranten zes maanden cel voor indringing in de haven. Het ging om mensen uit Algerije, India en Eritrea.