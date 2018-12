Havenindringer in minder dan twee weken tijd twee keer geklist: 12 maanden cel Siebe De Voogt

05 december 2018

13u28 0 Brugge Een 18-jarige Algerijn heeft woensdagmorgen in de Brugse rechtbank in twee verschillende dossiers 6 maanden cel gekregen. Net als vele anderen probeerde hij via de haven van Zeebrugge naar Groot-Brittannië te geraken. Maar door een nieuwe wet werd het binnendringen van een havenfaciliteit in 2016 een strafbaar feit.

Hamza K. werd op 27 september opgepakt op het cargoschip Norsky. Hij werd via snelrecht gedagvaard, maar bleef proberen om de oversteek te maken. Op 8 oktober werd de jongeman opnieuw betrapt op de terreinen van P&O Ferries. Ook voor die feiten moest hij zich verantwoorden, maar K. kwam nooit opdagen voor z’n proces. In totaal legde de rechtbank hem bij verstek 12 maanden cel op en een geldboete van 1.600 euro. Nog woensdagmorgen kregen elf andere transmigranten 6 maanden cel en 800 euro boete. Het ging om zeven Eritreeërs, en transmigranten uit Algerije, Soedan en India. Negen andere illegalen verschenen een eerste maal voor de rechter en riskeren ook 6 maanden. Zij kennen hun straf later deze maand.