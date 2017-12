Havenarbeiders krijgen geen straf voor knokpartij na staking 02u42 0

Brugge





Twee arbeiders uit de haven van Zeebrugge hebben opschorting van straf gekregen voor een vechtpartij in november 2014. Beiden namen toen deel aan de nationale staking in Brussel en waren al flink opgehitst. De collega's uit Zeebrugge besloten 's avonds nog wat bier te verzetten op 't Zand in Brugge. Daar raakten D.B. en M.A. slaags met elkaar. Die laatste liep daarbij een gapende wonde op aan het achterhoofd. Het parket bracht beide heren voor de rechter voor wederzijdse slagen en verwondingen. B. ontkende zijn aandeel. "Ik heb hem niet geslagen, hij viel gewoon achterover", klonk het. Na de vechtpartij werden heel wat collega's ondervraagd maar die hadden vreemd genoeg allen amper iets gezien. Dat weet D.B. vooral aan het feit dat hij niet echt geliefd is in de haven. (SDVO)