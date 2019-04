Haven van Zeebrugge tijdelijk afgesloten door lekkende container Mathias Mariën

18 april 2019

13u58 54 Brugge De brandweer van Brugge was donderdagmiddag urenlang bezig met het dichten van een lekkende container bij P&O in de haven van Zeebrugge.

Het lek ontstond even voor 13 uur. Om alle risico’s te vermijden, werd de haven afgesloten en mochten n tijdens de interventie geen vrachtwagens het havengebied binnen rijden. Dat zorgde voor heel wat verkeersellende. P&O werd dan weer volledig ontruimd. De scheepvaartpolitie kwam ter plaatse om het verkeer af te leiden in afwachting dat de container veilig wordt verklaard. Even na 16 uur bleek de situatie volledig onder controle.