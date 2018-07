Haven start 2018 met lichte groei 19 juli 2018

De zeehaven van Brugge noteerde in de eerste jaarhelft een groei van 6,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Er werd een totaal goederenvolume van 19,5 miljoen ton behandeld. De stijging situeert zich in de roll-on/roll-off-sector (+9,3 procent), de vloeibare bulk (+15,1 procent) en de containersector (6,1 procent). Ook het aantal nieuwe wagens steeg tot bijna 1,5 miljoen stuks. Bij de dalers zitten de vaste bulk (- 11,2 procent) en het stukgoed (- 29 procent).