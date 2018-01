Haven schenkt 5.000 euro aan Seamen Centre 27 januari 2018

De deelnemers aan de nieuwjaarsreceptie van de Zeebrugse havengemeenschap hebben samen 5.000 euro ingezameld voor het Seamen Centre. Het bedrag werd overhandigd door de drie organisatoren van de receptie: APZI (vertegenwoordigd door voorzitter Marc Adriansens), De Kring (vertegenwoordigd door voorzitter Raymond De Coninck) en Port of Zeebrugge (vertegenwoordigd door gedelegeerd bestuurder Joachim Coens). Erna Vienne, voorzitter van het Seamen Centre sinds september 2017, nam het geld in ontvangst. In het Seamen Centre Zeebrugge kunnen zeelieden vooral een warm onthaal vinden en een beroep doen op een aantal diensten.





(BHT)