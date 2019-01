Haven heeft nieuwe spoorverbinding met Noord-Frankrijk Bart Huysentruyt

21 januari 2019

14u36 0 Brugge De haven van Zeebrugge is vanaf 12 februari per spoor verbonden met het multimodale platform Delta 3 in Dourges in Noord-Frankrijk.

Van hieruit zal er spooraansluiting zijn naar bestemmingen in het zuiden van Europa, zoals Bordeaux, Avignon, Lyon, Bayonne, Toulouse, Perpignan en Marseille. Vanuit de hub in Parijs is er aansluiting naar Novara en Turijn in Noord-Italië. Het zal gaan om 3 connecties per week. De goederentreinen komen aan en vertrekken op de terminal van P&O Ferries in de voorhaven van Zeebrugge. Van hieruit zijn er shortsea-aansluitingen naar Hull, Middlesbrough (Teesport) en Tilbury in het Verenigd Koninkrijk. Greenmodal Transport en Novatrans treden op als spooroperator. De nieuwe spoorverbinding wordt deels mogelijk gemaakt door Vlaamse subsidies, omdat met deze initiatieven vrachtverkeer van de weg naar het spoor wordt gehaald.