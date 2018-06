Harm Logghe schrijft en tekent over punk 08 juni 2018

02u42 0 Brugge De creatieve Bruggeling Harm Logghe (35) heeft gisteren in café De Vetten Os zijn eerste boek 'Dood Is Punk' voorgesteld.

Het is een verzameling teksten, die schipperen tussen de realiteit van de dood en het dromen van de punk. Alles is geïllustreerd met zelfgemaakte foto's of tekeningen.





"Het zijn dertig 'kort en bondige' teksten die je bij de strot grijpen of doen monkelen", zegt Harm Logghe. "Ze volgen elkaar dan ook snel op: de teksten en de daarbij gepaarde emoties die ze ontluiken. De tekeningen of foto's geven er een extra dimensie aan. Het is het resultaat van een klein jaar voortdurend schrijven en tekenen over thema's en gedachten die me met dezelfde regelmaat troffen." Logghe werkte in het verleden nog voor radiostation Villa Bota en heeft ook met schilderijen geëxposeerd. Zijn boek is een primeur voor hem. "Het is wel spannend, want ik heb nooit eerder zoiets gedaan. Punk interesseert me ook wel. Ik organiseer volgende week een punkoptreden in De Vetten Os."





Wie het boekje van Logghe wil bemachtigen, kan dat via het café regelen. (BHT)