Hardleerse transmigrant krijgt tien maanden cel voor het binnendringen van de haven Siebe De Voogt

08 maart 2019

16u14 0 Brugge Een jonge Algerijn heeft in de Brugse rechtbank tien maanden cel gekregen voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Een Ethiopiër hangt dan weer één jaar boven het hoofd.

De Algerijn werd in december betrapt in de Zeebrugse haven en werd door het parket via de snelrechtprocedure gedagvaard. Op 8 januari liep de man echter weer tegen de lamp, terwijl hij volgens het parket wist dat hij niet in de haven mocht zijn. De procureur vorderde zestien maanden gevangenisstraf, maar dat vond de rechter overdreven. Hij legde de Algerijn met tien maanden cel wel meer op dan de standaardstraf van zes maanden. In totaal moesten zich vrijdagmorgen opnieuw tien transmigranten voor de rechter verantwoorden. De beklaagden uit Koeweit, Libië en India hangt zes maanden cel boven het hoofd. Een Ethiopiër riskeert dan weer één jaar cel. Hij werd op 4 januari geklist in de haven, terwijl hij een maand eerder al veroordeeld was voor die feiten. Vier Algerijnen riskeren eveneens één jaar. Zij drongen op 14 januari de haven binnen en gedroegen zich weerspannig bij hun arrestatie. Eén politie-inspecteur raakte daarbij gewond.