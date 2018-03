Hardleerse motard krijgt 2 jaar cel en is moto kwijt 08 maart 2018

Een 50-jarige motorrijder uit Torhout heeft in de politierechtbank van Brugge twee jaar cel gekregen omdat hij maar blijft rondrijden zonder rijbewijs. W.S. werd in het verleden al vijf keer veroordeeld omdat hij telkens weer op zijn moto kroop, terwijl zijn rijbewijs ingetrokken was door een eerdere veroordeling. Ook op 25 oktober vorig jaar was dat in Brugge opnieuw het geval. De politierechter vond het gisterenmorgen meer dan welletjes en verklaarde de Yamaha van de vijftiger verbeurd. Naast de celstraf legde hij de man ook vijf jaar rijverbod op en een fikse geldboete van 8.000 euro. (SDVO)