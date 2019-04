Hardleerse havenindringer krijgt 9 maanden cel: “Ik ben toch het slachtoffer hier?” Siebe De Voogt

03 april 2019

14u49 0 Brugge Een 20-jarige transmigrant uit Eritrea heeft in de Brugse rechtbank negen maanden cel gekregen voor het meermaals binnendringen van de haven van Zeebrugge. “Ik ben toch slachtoffer?”, vroeg de man zich na het aanhoren van zijn straf af.

Araja W. werd op 25 augustus vorig jaar een eerste keer betrapt in een trailer bij C.RO Ports in de haven van Zeebrugge. Exact drie maanden later werd hij er opnieuw in de boeien geslagen. In beide dossiers kreeg de Eritreeër telkens bij verstek veroordeeld tot zes maanden cel. In de gevangenis tekende hij verzet aan tegen die straffen. Woensdagmorgen veroordeelde de correctionele rechtbank hem in beide zaken samen tot negen maanden cel en 800 euro boete. De transmigrant legde zich niet neer bij die straf. “Ik ben een asielzoeker en dus slachtoffer”, vertelde hij aan de rechter. Nog woensdagmorgen kregen twee Algerijnse havenindringers zes maanden cel. Sabri D. (29) werd geklist na de diefstal van een flesjes frisdrank en wat muntjes uit een Mini Cooper. Hij gaf zelf toe dat hij meermaals had geprobeerd om het havengebied binnen te dringen. Twee Syriërs, twee Soedanezen en een Algerijn moesten zich voor een eerste keer verantwoorden voor de rechter voor indringing van de haven. Hen hangt eveneens zes maanden cel boven het hoofd.