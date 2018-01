Hans Boury (O. Brugge): "Onze brokkenploeg deed het behoorlijk" 31 januari 2018

02u35 0 Brugge Olva Brugge was op eigen veld achtervolger HBC Evergem te snel af en stuurde de Oost-Vlamingen met een 33-28-nederlaag naar huis.

Handbal Liga 3

"Het was een wedstrijd tegen een rechtstreekse concurrent die slechts twee punten onder ons verwijderd staat", legt trainer Hans Boury uit. "Daarom was ik enkel tevreden met een zege. Maar dat was geen sinecure, want na een lange winterstop kon ik niet rekenen op een pak studenten. Ik ben noodgedwongen zelf in actie moeten komen om mijn spelers af en toe wat ademrust te geven. We speelden met een 'brokkenploeg' zoals ik het graag verwoord, maar de verschillende stukjes vielen goed in elkaar tegen Evergem. We behouden onze vijfde plaats en ondanks iets hogere verwachtingen, leg ik me neer bij deze klassering. We hebben al veel pech gehad, met spelers die onverwachts verhuisden of sukkelen met langdurige blessures.Toch doen we het behoorlijk. Nu wacht ons een lastige verplaatsing naar Rhino." (BDV)