Handvol leerlingen dreigt met aanslag in besloten Facebookgroep: KTA schorst vijf tieners Tieners poseerden ook met wapens Mathias Mariën

10 december 2018

08u44 6 Brugge Vijf leerlingen van het KTA in Brugge hebben er in een besloten Facebookgroep mee gedreigd een ‘aanslag te plegen op een OKAN-klas in hun school’, waar anderstalige nieuwkomers terechtkomen. De jongeren deelden ook foto’s van wapens en lieten racistische praat de vrije loop. Volgens de eerste vaststellingen van de politie gaat het om uit de hand gelopen stoerdoenerij van tieners met rechtse overtuigingen. “De vijf betrokken leerlingen zijn preventief geschorst”, laat de school weten.

Het was nota bene één van de betrokken leerlingen zelf die het verhaal uit de doeken deed tegen de directie. De tiener was op het matje geroepen wegens extreemrechtste uitspraken zoals ‘het moet gedaan zijn met al die vreemdelingen in ons land ‘en gaf tijdens een gesprek toe dat hij z’n ideeën uitwisselde met medeleerlingen in de besloten Facebookgroep ‘De rechtse alliantie van het KTA’. De directie nam de zaak serieus en besloot daarop de politie in te schakelen. In de Facebookgroep ging het verder dan racistische praat alleen. Zo poseert één van de tieners in soldatenoutfit en met een wapens. Uit onderzoek is gebleken dat zijn vader een wapenverzamelaar is en hij zo aan de exemplaar geraakte. Verder hebben de vijf jongens, 17 en 18 jaar oud, het over een aanslag op de OKAN-klas van hun school, waar anderstalige nieuwkomers terechtkomen. Uit het onderzoek van de politie is ondertussen gebleken dat het waarschijnlijk om stoerdoenerij gaat van tieners met rechtse overtuigingen.

Sancties?

De volgende dagen zullen de jongens verder verhoord worden, maar op dit moment lijkt het er op dat ze vooral zélf hard geschrokken zijn en beseffen dat ze over de schreef zijn gegaan. Het Brugs parket laat weten dat er geen arrestaties zijn verricht en er ook niemand voor de jeugdrechter moest verschijnen. Bij het KTA volgen ze de zaak verder op. “Het gaat om een vijf leerlingen. Een absolute minderheid dus als je weet dat er 1.700 op onze school zitten”, verduidelijkt woordvoerster Greet Verleye. Volgens haar is er van een specifiek probleem op de school geen sprake. “We zijn een multiculturele school waar de leerlingenbegeleiders alles strikt opvolgen. Het feit dat we de racistische praat en Facebookgroep snel hebben onderschept, bewijst dat de aanpak van onze leerlingenbegeleiders werkt.” Verder investeert de school ook in activiteiten die de integratie van de verschillende culturen vereenvoudigt. Het groepje leerlingen werd maandagochtend preventief geschorst en mag dus voorlopig geen lessen volgen. De directie wacht het onderzoek van de politie af om definitieve maatregelen te nemen. In afwachting krijgen alle ouders en leerkrachten wel een brief toegestuurd waarin de school de situatie uitlegt. Daarbij zullen de betrokken leerlingen niet bij naam genoemd worden. (lees verder onder de foto)

Brugge Zehbi’s

Voor het KTA Brugge is het de tweede keer op amper een jaar tijd dat ze negatief in het nieuws komt. Vorig jaar was er nog de zaak met de Zehbi’s, de meisjesbende die de stationsbuurt terroriseerde. “Mensen blijven die meisjes onterecht associëren met onze school. Ze hebben hier gezeten, maar waren al weg toen ze de feiten pleegden”, aldus Greet Verleye. “In het geval van de Facebookgroep is het ongelukkig dat ze de naam van het KTA gebruikten als naam van hun groep.” De school benadrukt bovendien dat ze zich distantieert van dergelijke uitspraken en uitlatingen.