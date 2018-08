Handelaars houden symbolische actie op 't Zand 06 augustus 2018

02u34 0 Brugge Verschillende handelaars van 't Zand hebben gisterenochtend een symbolische protestactie gehouden. "We vinden het frustrerend dat het plein is afgewerkt, maar er toch nog steeds geen evenementen op mogen plaatsvinden", zegt Francis Vandendorpe, voorzitter van de Handelsgebuurte.

De handelaars plaatsten symbolisch een tafel in het midden van het Brugse plein om de situatie te bespreken. Ook Hedwig Demeulenaere, voorztter van de zaterdagmarkt, stelt zich vragen waarom de markt pas vanaf september op het vernieuwde Zand mag plaatsvinden. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) zegt dat er van slechte wil geen sprake is. "De laatste details aan 't Zand worden afgewerkt. We hebben de datum voor evenementen al vervroegd naar begin september, maar eerder kan echt niet. Het plein moet de tijd krijgen om te herstellen van de werken en zich 'te zetten'. Enkel zo kunnen we de kwaliteit op lange termijn garanderen", aldus Landuyt. "Alle evenementen die op 't Zand zouden plaatsvinden, hebben trouwens een alternatieve locatie gekregen. Dat werd ook ruim op voorhand aangekondigd."





Kleur

Ook de kritiek dat het plein kaal oogt en de beloofde kleurstructuren niet zichtbaar zijn, vindt de burgemeester onterecht. "In het verleden schreeuwde iedereen om een groot evenementenplein. Nu we die hebben, gaan ze het afschieten vooraleer het officieel is geopend. Nochtans heeft het plein nu heel veel potentieel", reageert de burgemeester. "Ook de kleurstructuren komen er. Op dit moment is er nog een soort beschermlaag aangebracht." (MMB)