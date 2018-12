Hagedis uit woestijn overleeft in Brugse vrieskou: eigenaar gezocht Mathias Mariën

17 december 2018

Bij SOS Reptiel in Zuienkerke is afgelopen weekend een hagedis binnengebracht die werd gevonden in het Ryckeveldebos in Sint-Kruis. Een wandelaar merkte de baardagaam op en kon de reptielensoort vangen en binnenbrengen in het centrum. “De hagedis had geluk dat de wandelaar hem vond. Het was die nacht - 1 graad”, laten de verantwoordelijken weten. De baardagaam is een warmteminnende soort uit Australië die een grote behoefte heeft aan licht en warmte. De habitat bestaat uit halfwoestijnen en droge, weinig begroeide bossen tot gebieden met struikgewas. Het verbaast dan ook dat het mannetje de ijskoude temperaturen overleefde. De hagedis zal de komende dagen de nodige verzorging krijgen en kan nadien op zoek naar de rechtmatige eigenaar of een nieuw baasje.