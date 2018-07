Haal je kostuum uit de automaat WASSERIJ SINT-MICHIEL BEDIENT OOK BUITEN OPENINGSUREN BART HUYSENTRUYT

24 juli 2018

02u39 0 Brugge Brugges bekendste wasserij en stomerij Sint-Michiel bedient haar klanten sinds kort op een originele manier. Klanten die buiten de openingsuren komen of geen tijd hebben om te wachten, kunnen hun kledij voortaan uit een automaat halen. "We moeten mee met de tijd", zegt Julie Vandamme.

Wasserij en stomerij Sint-Michiel langs de Grasdreef in Sint-Michiels is zonder twijfel de meest bekende in Brugge. Het bedrijf bestaat al sinds 1952. Het was de grootvader van Kenny Slabinck, Richard Slabinck en zijn schoonbroer Robert Vanaudenaerde, die met de zaak zijn gestart. "Mijn ouders hebben op 1 januari 1980 de wasserij voortgezet. Sinds vier jaar run ik, samen met mijn echtgenote Julie Vandamme, het familiebedrijf", zegt Kenny Slabinck.





Samen met zijn echtgenote rekent hij een pak particuliere vaste klanten tot hun cliënteel, maar is ook één van de favoriete adresjes van veel horecazaken in en rond Brugge. Ze wassen, stomen en strijken kledij, lakens en tafellinnen van hotels, restaurants en bedrijven van Nieuwpoort tot Maldegem en Cadzand. Daarvoor hebben ze zeven chauffeurs op de baan.





In totaal werken nu 48 personeelsleden voor Wasserij Sint-Michiel. "Ons klantenbestand is de laatste jaren alleen maar gegroeid", zegt Julie Vandamme. "We dragen kwaliteit hoog in het vaandel. Het is ons stokpaardje. Daarvoor moeten we ook investeren. Er zijn tal van nieuwe machines bijgekomen om een goede en snelle service te garanderen."





Drukke momenten

Eén van die nieuwe snufjes is sinds kort een automaat bij de inkom van de zaak. Daar kan je, net als brood of aardbeien, kledij uit de muur halen: 24 uur op 24. De enige voorwaarde is dat je bestelling vooraf is betaald en dat je je ticket met barcode bij hebt.





De rest is kinderspel. "We hebben gemerkt dat klanten op drukke momenten soms even moeten wachten. Uit eigen ervaring weten we dat dat niet zo plezant is. Vaak ben je gehaast en wil je voor sluitingstijd nog snel je gewassen en gestreken kledij afhalen. Zeker op zaterdag kan het druk zijn, omdat mensen dan nog snel een kostuum voor een avondfeest willen oppikken of door hun werkuren hier niet geraken tijdens de week. Om mensen niet nodeloos te laten wachten in de rij, kunnen ze zichzelf bedienen", zegt Julie Vandamme. Het systeem is niet uniek voor Vlaanderen, maar wellicht wel in onze provincie. De automaat is verbonden met een transportband, waar 1.980 haakjes aan hangen.





Aan die haakjes kunnen maximaal drie stuks opgehangen worden. "Bij het binnenbrengen van de kledij betalen de klanten en krijgen ze een ticket met barcode mee naar huis. Dat ticket kunnen ze bij afhaling inscannen in de automaat. De transportband herkent meteen welke kledij er klaar is en brengt die in maximaal één minuut tijd tot aan het raampje, dat automatisch opent. Zo kunnen klanten heel snel hun kostuum, broek of kleedje mee naar huis nemen."