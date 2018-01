Guy Rogissart verlaat gemeenteraad 02u40 0

Guy Rogissart, de voormalige fractieleider van CD&V Brugge, heeft zijn mandaat als gemeenteraadslid afgegeven. Hij kon zich niet vinden in de lijstvorming voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen en besliste om de politiek vaarwel te zeggen. Zijn mandaat gaat naar OCMW-raadslid Wim Demuyt, die gisteren de eed aflegde. "Het was een moeilijke beslissing, want ik ben mijn partij nog altijd genegen. Zo blijf ik actief in CD&V-afdeling Sint-Kruis. Ik vind dat er op de lijst te weinig aandacht gaat naar de echte militanten, maar ik geloof wel nog altijd in CD&V. De tandem De fauw-Demon is zeker een sterke combinatie. Maar als je de energie zelf niet meer kunt opbrengen, geef je je mandaat beter uit handen", klinkt het. (BHT)